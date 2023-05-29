اتهام مراهقة في غويانا بـ19 تهمة قتل

2023/05/29 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الشرطة في غويانا، الاثنين، طالبة في سن المراهقة بإشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات، ما أسفر عن مقتل 18 من زملائها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر خمس سنوات.

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