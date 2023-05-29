نائب: سياسية تركيا المائية ستقتل المدن العراقية بسبب الجفاف

2023/05/29 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب جواد الغزالي، الاثنين، رفض العراق قبول المنح المائية التركية، معربا عن قلقه من الشحة المائية التي يعاني منها الوسط والجنوب..

وقال الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “محافظات الوسط الجنوب سجلت تراجعا حادا في منسوب مياه نهري دجلة والفرات جراء انعكاس لسياسة تركيا العدائية”.

وأوضح أن ” أزمة الجفاف لا تزال قائمة وتحتاج إلى خطط مستقبلية لاستثمار المياه القادمة من دول المنبع” ، مضيفا أن ” العراق يرفض قبول المنح المائية التركية “.

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