بطولة إيطاليا: سباليتي “المتعب” يؤكد رحيله عن نابولي

2023/05/29 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما (أ ف ب) – أكد لوتشيانو سباليتي، الإثنين، أنه سيغادر منصبه كمدرب لنابولي في نهاية الموسم بعد قيادة الفريق الى لقبه الاول في الدوري الايطالي لكرة القدم منذ أكثر من ثلاثة عقود.قال في حديثه خلال حدث في مركز تدريب “كوفرتشانو” الخاص بالمنتخب الإيطالي إنه سيأخذ وقتًا بعيدًا عن كرة القدم ولن ينتقل على […]

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