رئيس حكومة كردستان يستقبل الشيخ خليفة بن طحنون بن آل نهيان

2023/05/30 | 00:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 29 أيار (مايو) 2023، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بحضور القنصل العام الإماراتي لدى الإقليم أحمد الظاهري.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة والراسخة بين الإقليم والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التأكيد على توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

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