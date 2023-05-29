2023/05/30 | 00:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث تعديل ضوابط إصدار الاجازات الإستثمارية والإعلان عن الفرص في المحافظات كافة

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية مع الملاك المتقدم في الهيئة والمستشارين، التعديلات الخاصة بضوابط إصدار الاجازات الإستثمارية والإعلان عن الفرص الإستثمارية في المحافظات كافة.

وأوضح مكية أن الهيئة تنفرد بجهود استثنائية وهي تنشغل بالنقاشات والحوارات المستمرة من أجل تسهيل العمل الإستثماري في العراق، وأن يكون البلد بوابة حقيقية لجذب الشركات ورجال الأعمال والافادة من المشاريع الإستراتيجية في تعزيز الموارد المالية للدولة.

وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذه الجلسات التشاورية في مقترحات التعديلات الخاصة بالاعلان وضوابط إصدار الاجازة الإستثمارية هو تجسيد فلسفة تبسيط وتسهيل الإجراءات وخلق البيئة الاستثمارية المشجعة للمستثمرين والشركات المتخصصة بالقطاع الإقتصادي.

وتضمن الإجتماع قراءة الفقرات المقترحة وتحديد سقف زمني لمراجعتها وتدقيقها بشكل نهائي وتثبيت الملاحظات بشأنها.

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