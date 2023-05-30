2023/05/30 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lHRPDIn5kfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني : البرلمان العراقي لا ندري مستقل أم مستغل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني : البرلمان العراقي لا ندري مستقل أم مستغل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).