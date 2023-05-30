"مذبحة" تطال كاميرات مراقبة سرعة السيارات الجديدة في السليمانية (صور)

2023/05/30 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعرضت منظومة كاميرات المراقبة المنصوبة حديثاً في محافظة السليمانية الى أضرار بالغة.

وبعد يوم واحد فقط من عملها بشكل رسمي، طالت "مذبحة" كاميرات مراقبة سرعة السيارات الموضوعة بين منطقة طاسلوجة في السليمانية وقضاء دوكان حيث سقط بعضها على الأرض وأخرى خرجت الخدمة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان نصب نظام كاميرات "نقطة إلى نقطة"، مشيرةً الى إنه سيحد من حوادث السير في الإقليم.

ووصف عضو حراك الجيل الجديد صلاح داوود، الأحد الماضي، المشروع بـ "باب جديد للفساد" وقال لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع كاميرات المراقبة في مدن إقليم كردستان هو باب من أبواب الفساد لاستنزاف أموال المواطنين".

وأضاف أن "حكومة الإقليم بدلا من أن تفكر في معالجة مشاكل المواطنين الاقتصادية والحالة السيئة التي وصل لها المواطن الكردي، تتخذ قرارات من شأنها زيادة معاناة المواطنين وتأسيس مشاريع للسرقة والفساد" على حد تعبيره.

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