تحديد خارطة الامطار في العراق خلال الـ24 ساعة القادمة

2023/05/30 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الاثنين، خارطة هطول الامطار في العراق خلال الساعات الـ24 القادمة، والتي ستتوزع على مناطق شمال وغرب العراق.

وقال القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "خلال الساعات القادمة ستهطل امطار متوسطة الى شديدة تؤثر على مناطق غرب البلاد وخاصة الانبار بالاضافة الى اجزاء متفرقة من محافظات الشمال ومنها كركوك وصلاح الدين واجزاء من الموصل مع احتمالية هبوب غبار مثار في المناطق الشمالية".

واضاف، ان "الامطار قد تهطل في مناطق وسط البلاد ومنها بغداد ولكنها ستكون خفيفة وبعض المناطق مجرد قطرات وتستمر حالة عدم الاستقرار الى فجر يوم غد".

واشار الى ان "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا الاسبوع القادم وبفارق 5 درجات أو اكثر".

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