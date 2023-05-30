ديربي بغداد يبتسم للطلبة على حساب الزوراء

2023/05/30 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز الطلبة بهدف دون رد أمام الزوراء في ديربي العاصمة بغداد.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي ضمن حساب الجولة 31 في الدوري الممتاز.

وتأهل الطلبة الى المركز الرابع بـ 53 نقطة بنما تجمد الزوراء عند المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

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