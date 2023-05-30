النقل النيابية تكشف تفاصيل التكسي النهري في بغداد والمحافظات

2023/05/30 | 00:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، الاثنين ، عن قرب العمل بمشروع التكسي النهري في بغداد والمحافظات لتسهيل حركة المواطنين.

وقال عضو اللجنة زهير شهيد الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة تتابع عن كثب توفير الأموال الخاصة بمشروع التكسي النهري لصالح وزارة النقل الذي يجري العمل به حاليا في بغداد و ٨ محافظات أخرى”، مبينا ان “إدخال تلك المشاريع في الخدمة سيعظم الموارد الاقتصادية للدولة ويدعم قطاع السياحة ويخفف من الزحامات المرورية التي تختنق بها العاصمة يوميا”.

وأضاف أن “هناك أربعة مراس في بغداد وهي (الجادرية، الكاظمية، العطيفية، خضر الياس) فيما تضم محافظة واسط مراس (شمال سدة الكوت وأخرى جنوبها) ، أما محافظة بابل فتضم مراس (كورنيش الحلة ومنتجع بابل) ، وفي النجف الأشرف هناك (مرسى الكوفة)”.

وأوضح أن “وزارة النقل تعمل على استكمال اجراءات افتتاح مراس أخرى في محافظة كربلاء المقدسة بعد حصول موافقة من الحكومة المحلية في المحافظة”.

وتابعأن “محافظة البصرة ستضم ثلاثة مراسي هي (رصيف العشار ، القصور الحكومية، موقع MKG المتكامل) ، وفي محافظة ذي قار يعمل (مرسى سوق الشيوخ ومرسى الجبايش) ، ويجري العمل حاليا في محافظتي الرمادي ونينوى على حصول الموافقات الرسمية الحكومية وإكمال إجراءاتها”.

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