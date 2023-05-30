الكرعاوي: الكويت تسعى لإعاقة مشروع ميناء الفاو باي ثمن

2023/05/30 | 00:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الحراك الشعبي للحزام والطريق، الاثنين، مطالبته بإنهاء عقد الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير واحالته للشركات الصينية، داعيا اعضاء مجلس النواب الى تحمل المسؤولية تجاه ميناء الفاو الكبير.

وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ” ان “ضغوطا كويتية تمارس ضد العراق بعدم تفعيل إطار الاتفاقية الصينية والتحاق العراق بطريق الحرير الذي يضم أكثر من 150 دولة لتدعيم النشاط الاقتصادي للبلد”.

وأضاف أن “إصرار الكويت الاستحواذ على خور عبد الله يأتي لإعاقة انجاز ميناء الفاو”، مشيرا إلى أن “الكويت تعرقل إكمال ميناء الفاو الكبير وقد لا تسمح للعراق بتحقيق هذا الهدف”.

وأوضح أن “احالة المشروع الى الشركات الصينية باعتبارها صاحبة المشروع الذي سيبدل خريطة النقل البحري في العالم نحو العراق، ويعود سنويا بمئات ملايين الدولارات الى خزينة الحكومة”.

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