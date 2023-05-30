مسؤول أوروبي: روسيا لن تدخل في مفاوضات دون كسب حرب أوكرانيا

2023/05/30 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين، عن عدم تفاؤله بشأن الكيفية التي سينتهي بها الصراع الروسي الأوكراني هذا الصيف، وأضاف أنه يعتقد أن "روسيا لن تتفاوض إلا إذا فازت بالحرب".

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