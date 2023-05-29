بايدن وإردوغان يبحثان

2023/05/30 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نظيره التركي رجب طيب إردوغان أعرب، الاثنين، عن رغبته بشراء مقاتلات من طراز إف-16 من الولايات المتحدة.

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