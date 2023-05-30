2023/05/30 | 01:46 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب أعضاء في الكونجرس الأمريكي خطابا شديد اللهجة إلى وزير خارجيتهم، أنتوني بلينكين، حول كيفية تأثير ضريبة العقارات غير المستغلة (UHT) التي أدخلت حديثا في كندا على الأمريكيين.بحسب الحكومة الكندية، فإن UHT هي ضريبة سنوية بنسبة 1% على ملكية العقارات الشاغرة أو غير المستغلة في كندا.كما تقول الحكومة: “تنطبق الضريبة عادة على المالكين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعضاء في الكونجرس الأمريكي يعبرون عن قلقهم بشأن قرار الحكومة الكندية شبكة القيقب الدولية.

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