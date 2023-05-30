2023/05/30 | 01:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيرا وبعد فترة من الجدل المستمر، بوفاة ابنه بمرض سرطان الدماغ وليس كما ادعى سابقا ومنذ اشهر، بمقتله بسبب المعارك التي خاضتها القوات الامريكية في العراق.

وقالت صحيفة النيويورك بوست بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الرئيس الأمريكي "اعترف أخيرا" باسباب وفاة نجله بعد احد عشر شهرا على اخر تصريح اطلقه خلال خطاب القاه بقاعدة أمريكية في اليابان، واكد خلاله "بشكل خاطئ مرة أخرى" بان ولده قتل في العراق خلال المعارك العسكرية.

الصحيفة قالت ان وعلى الرغم من اعتراف بايدن بأسباب وفاة نجله، الا انه ما يزال يصر على ان ولده "توفي بسبب العراق"، حيث اكد خلال خطاب بعوائل الجنود القتلى في مقبرة ارلنجتون الوطنية اليوم الاثنين، ان إصابة نجله بسرطان الدماغ "أتت نتيجة لتعرضه للغازات السامة في العراق" والتي اطلقت من قبل "حفر الحرق" التي استخدمتها القوات الامريكية لتسميم أجواء البلاد.

يشار الى ان بايدن تعرض الى حملة سخرية عبر الصحافة الامريكية بعد سلسلة من الادعاءات التي اطلقها حول أسباب وفاة ابنه والتي اصر خلالها على تعرضه للقتل في العراق، على الرغم من وفاته في الولايات المتحدة بعد سنوات من انسحابه نتيجة لمرض سرطان الدماغ.

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