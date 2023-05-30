ما حقيقة خبر خطوبة نزار الفارس من فنانة مصرية؟

2023/05/30 | 02:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت الفنانة المصرية حورية فرغلي، خبر خطبتها من الإعلامي نزار الفارس، فيما توعدت بمقاضاته.وأكدت حورية فرغلي، في تصريحات تابعتها إيرث نيوز ، أنها ستقاضي الإعلامي نزار الفارس الذي استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة، مدعياً أنها صوراً من خطبتهما، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده”.

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