البنتاغون: الصين رفضت دعوة جديدة للقاء بين وزيري دفاع البلدين

2023/05/30 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الأميركية، بنتاغون، إن الصين رفضت دعوة أميركية لإجراء لقاء بين وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره الصيني على هامش منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة الذي يعقد هذا الأسبوع.

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