بايدن يبحث مع أردوغان انضمام السويد إلى

2023/05/30 | 02:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على نجاحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد.

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