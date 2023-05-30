2023/05/30 | 05:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس بمحافظة الشرقية إلى محكمة الجنايات "بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. إحالة المتهمة بقتل ولدها وتقطيع جثمانه لأشلاء إلى"الجنايات") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. إحالة المتهمة بقتل ولدها وتقطيع جثمانه لأشلاء إلى"الجنايات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).