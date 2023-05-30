ما مصير اتفاق وقف إطلاق النار في السودان؟

2023/05/30 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة مصير اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، وموضوع الهجمات الروسية الصاروخية بالمسيرات على أوكرانيا، والتوتر في كوسوفو.كما ناقشت أبرز القضايا الداخلية التي ستواجه إردوغان بعد فوزه في الانتخابات، بالإضافة إلى حجم التلوث البلاستيكي في العالم ومخاطره.

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