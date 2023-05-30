نزاع عشائري يتسبب بانفلات أمني في مدينة الصدر

2023/05/30 | 06:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأثنين، باندلاع نزاع عشائري في مدينة الصدر، تسبب بانفلات أمني فيها.وقال المصدر لوكالة “إيرث نيوز”، إن “قطاع 40 مدينة الصدر، في مدينة الصدر يشهد نزاعا عشائريا عنيفا، استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.وأضاف أن “النزاع تسبب بانفلات أمني كبير في القطاع”.

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