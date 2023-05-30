بعدما أنقذ طفله من الموت.. تعاطف واسع مع ضابط سعودي قضى غرقا

2023/05/30 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم وحزنهم بعد وفاة ضابط أمن سعودي تقاعد مؤخرا، حيث قضى بعد أن أنقذ طفله الصغير من الموت غرقا.

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