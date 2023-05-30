السعودية.. لاعبو أهلي جدة يرفضون الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى وموسيماني مُستاء

2023/05/30 | 07:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض لاعبو نادي أهلي جدة الاحتفال بفوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023/2022، بعد اعتلائه صدارة سلم ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة.

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