البصرة.. أجنبي يحاول تهريب أكثر من 37 ألف دولار والأمن يُطيح به

2023/05/30 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، ضبط مسافر أجنبي بحوزته مبلغ مالي كبير، كان يروم تهريبه في مطار البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة، تمكنت من ضبط مسافر أجنبي بحوزته مبلغ مالي قدره (37500$) ألف دولار امريكي".وأضافت، أن "الأموال كانت مخبأة داخل امتعته، ويروم تهريبها خارج البلاد".

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