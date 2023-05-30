البنك المركزي: مبادراتنا موّلت قرابة 12 ألف مشروع

2023/05/30 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي عن تمويل قرابة 12 ألف مشروع ضمن مبادراته الإقراضية، مشيراً إلى أنَّ تلك المشاريع وفرت أكثر من 60 ألف فرصة عمل بمختلف الاختصاصات.

وقالت مدير عام مراقبة الصيرفة في البنك قسمة صالح علي للصحيفة الرسمية، إنَّ "المركزي جاد في استمرار دعمه للقطاع المصرفي خصوصاً والاقتصاد الوطني بشكل عام"، مؤكدة "العمل على تثبيت بنى تحتية فاعلة لقطاع مالي رصين يرتقي إلى العالمية في الأداء وقادر على دعم العمليات الاقتصادية في جميع القطاعات".

وأضافت أنَّ "البنك المركزي داعم للتوجهات الحكومية الهادفة إلى الانتقال صوب الحوكمة الإلكترونية، وأثر ذلك على تطور واقع الأداء في جميع المؤسسات دون استثناء وتقويضه لكثير من التحديات التي تربك التوجهات التنموية"، مشيرة إلى "دعم المركزي للقطاع الخاص في جهوده الهادفة لإحياء الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما وفره من تمويل ميسر لهذا النوع من المشاريع المهمة في إحياء الاقتصاد".

وتابعت أن "مبادرات البنك المركزي مولت قرابة 12 ألف مشروع 38 مشروعاً كبيراً ووفرت بمجملها أكثر من 60 ألف فرصة عمل في مختلف الاختصاصات"، لافتة إلى أنَّ "المركزي يدرك أهمية أن يسير العراق بشكل يوازي التوجهات العالمية في مجال التغيير المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وعمل على إطلاق مبادرة الطاقة النظيفة التي تهدف إلى دعم مشاريع الطاقة

المتجددة.

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