العراق يرفع حيازته للذهب إلى أكثر من 132 طناً

2023/05/30 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، شراء ذهب يقارب 2.3 طن.

وقال البنك في بيان، إنه تم "شراء كميات جديدة من الذهب تقارب 2.3 طناً، والذي ترتب عليه زيادة حيازاته من هذا المعدن بنسبة 1.79%".

وأضاف، أن "مجموع ما يمتلكه (من الذهب يبلغ) (132,74) طناً، محافظاً على تسلسله في المرتبة (30) ضمن ترتيب حيازات الذهب لدول العالم".

وأوضحت دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، ان "الشراء جاء بهدف زيادة حيازاته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم".

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