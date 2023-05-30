مصدر لـCNN: تحرير المخطوف السعودي في لبنان.. والجيش يُعلن اسمه وموقع

2023/05/30 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مطلع في الجيش اللبناني لـCNN، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش حررت المخطوف السعودي وأوقفت بعض المطلوبين، في حين كشف الجيش أن اسم المخطوف هو مشاري المطيري

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