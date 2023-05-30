2023/05/30 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصلت دراسة إلى أن ملء منزلك بالنباتات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.ووجد العلماء في سيدني بأستراليا أن نباتات المنزل يمكن أن تزيل الأبخرة السامة، بما في ذلك الملوثات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: النباتات المنزلية تقلل خطر الإصابة بالسرطان المركز الخبري الوطني.

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