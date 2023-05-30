2023/05/30 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اشار قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، خلال مؤتمر أمن الحدود ومنشآته الحيوية ان مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني تتمكن من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه.وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت المركز الخبري الوطني.

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