كلما اِستُأصِلَ قرن للتطرف.. ظهر آخر – قيس الدباغ

2023/05/30 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ مما لاريب فيه أن معاودة ظهور الأعراض المرضية وبصورة مستمرة ومداومة ولادة أجيال من العنف والتطرف والمغالاة الدينية مع ملاحظة أن الموجة اللاحقة اسوأ بكثير من سابقتها وأشد ضراوة وفتكا يستوجب مراجعة ووقفة عميقة لدراسة الأسباب والموجبات لهذا الداء المستوطن في بقاعنا عامة ولابد من مراجعة ومواجهة صريحة وجريئة تتخطى كل الموانع مهما […]

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