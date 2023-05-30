2023/05/30 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقيل الطائي معضلة الكهرباء في بلد اسمه العراق، عقدين من الزمن والمواطن العراقي يعاني ويحلم بأبسط حقوقه وهي توفير الطاقة الكهربائية عصب الحياة، عراق غني بالثروات والكفاءات بلدي ليس فقير ومتخلفا ، والمواطن العادي يحلم بتيار كهربائي ينير ظلمة الليل ، ويدور عجلة المعمل، ويستمتع بما جاد علينا الغرب والشرق بوسائل تكييف واجهزة الكترونية اصبحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربط الوهمي – عقيل الطائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربط الوهمي – عقيل الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).