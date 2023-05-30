بيروت.. الجيش اللبناني يعلن تحرير المخطوف السعودي واعتقال خاطفيه

2023/05/30 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، أن مديرية المخابرات في قيادة الجيش تمكنت من تحرير المخطوف السعودي، وتوقيف خاطفيه.

وتعرض مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت للاختطاف مساء يوم الأحد الماضي، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلا عن مصدر قوله إن الخاطفين بعثوا رسالة تطلب فدية تقدر بـ400 ألف دولار، أي مليون ونصف ريال سعودي.



وأضاف المصدر أن "الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية في بيروت، موضحا أن المواطن السعودي المختطف يعمل لدى شركة الخطوط الجوية السعودية.

بينما نفى وزير الداخلية اللبناني رصد إشارة هاتف المواطن السعودي في الضاحية الجنوبية، موضحًا: "تم رصد (الهاتف) في أماكن مختلفة ضمن بيروت وضواحيها وليس في الضاحية الجنوبية لبيروت ".

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