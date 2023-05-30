غبار وأمطار رعدية بدءًا من الليلة.. آخر تحديثات الطقس للأيام المقبلة

2023/05/30 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع في درجات الحرارة وحدوث موجات غبار مع هطول امطار رعدية بدءا من الليلة.

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