2023/05/30 | 10:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YszFoiD1Tyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معرض أربيل الدولي يعمل على تقوية علاقات إقليم كوردستان الاستراتيجية والاقتصادية مع باقي الدول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معرض أربيل الدولي يعمل على تقوية علاقات إقليم كوردستان الاستراتيجية والاقتصادية مع باقي الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).