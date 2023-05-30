المناقلة في الموازنة تفتح باب صراع الحصص المالية على مصراعيه

2023/05/30 | 10:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحية اللجنة المالية في مجلس...

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