الجيش اللبنانى يعلن تحرير المختطف السعودى وتوقيف خاطفيه

2023/05/30 | 10:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن مديرية المخابرات في...

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