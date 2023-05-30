اعتقال متهمين بحوزتهما كلاشنكوف بعد مشاجرة في الشطرة

2023/05/30 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باعتقال متهمين بحوزتهما كلاشنكوف بعد مشاجرة في الشطرة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان أن “قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني وجه بإجراء سريع وعلى الفور تم ضرب طوق امني حول محل الحادث من قبل مركز شرطة الفتاحية أحد مراكز قسم شرطة الشطرة بالأشتراك مع فوج الطوارئ الرابع، ومن خلال ذلك تم القاء القبض على متهمين 2 أحدهما مصاب بطلق ناري وبحوزتهما بندقية كلاشنكوف”.

وأكدت، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقرر توقيفهما استنادا إلى المادة 431 من قانون العقوبات العراقي وإحالة المصاب إلى المستشفى للمعالجة”.

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