السوداني يوافق على استحداث دوائر خدمية جديدة في قضاء الزوراء

2023/05/30 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث دوائر خدمية في قضاء الزوراء (المعامل).

وقال العطا في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على استحداث دوائر خدمية في قضاء الزوراء (المعامل)، بناءً على التقرير الخاص المقدم من قبل الفريق المكلف للارتقاء بالواقع الخدمي للقضاء"، مبيناً أن "الفريق عقد اجتماعات عدة في رئاسة الوزراء، فضلاً عن إجرائه زيارات ميدانية مشتركة للتعرف عن كثب على حاجة مناطق القضاء للخدمات".

وأضاف أن "الفريق ضم المعاون الفني لمحافظ بغداد حيدر والي، وقائممقام قضاء الزوراء كاظم البو محمود، ومديري الأقسام والمديريات في محافظة بغداد وأمانة بغداد"، لافتاً الى أن "تقرير الفريق قدم مقترحات وتوصيات عدة، أبرزها الإسراع بتنفيذ التصاميم الأساسية لمجاري قضاء الزوراء لتضمين الأموال للمشروع، إذ سبق لمحافظة بغداد أن رفعته الى وزارة التخطيط من قبل محافظة بغداد".

وأكد المحافظ أنه "تقرر استحداث فروع للمؤسسات الخدمية التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين في القضاء من بينها دائرة التسجيل العقاري - دائرة كاتب عدل، وكذلك بلدية تابعة الى مديرية بلديات محافظة بغداد مستثناة من الضوابط والتعليمات لغرض تقديم الخدمات خارج حدود الأمانة، إذ تم افتتاح القسم البلدي للقضاء".

ودعا العطا "قيادة عمليات بغداد الى توجيه الأجهزة الأمنية المسؤولة في القضاء، بمنع دخول (الكابسات) والعجلات التي تحمل النفايات والانقاض لتفريغها في داخل القضاء".

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