محافظ البنك المركزي الأردني: مبادرة العراق بالتحول الالكتروني

2023/05/30 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وصف محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الثلاثاء، مبادرة العراق بالتحول الالكتروني بـ"الواعدة".

وأشار شركس، الى "أهمية التجارة بين العراق والأردن"، معرباً عن "طموحه بزيادة تصدير المنتجات للعراق كونها ذات جودة عالية".

وأضاف أن "العراق يتجه نحو الدفع الالكتروني، والأردن لديها تجربة ناجحة بهذا المجال وسيتم العمل على تسخير الجهود لدعم العراق بغية الاستفادة من التجربة في المجالات كافة"، مؤكداً "استعداد البنك المركزي الأردني للتعاون في الأمن السيبراني وبكل ما يحتاجه البنك المركزي العراقي".

ولفت الى أن "مبادرة العراق بالتحول الالكتروني واعدة، فضلاً عن الاهتمام بالريادة والتي تعد محور نجاح أي اقتصاد".

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