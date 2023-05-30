أسماك ايران تغزو العراق و بغداد تلجأ إلى حظر الدولار الأمريكي | الحصاد الإخباري

2023/05/30 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

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بعد تعثر جميع محاولات السيطرة على أسعار الصرف … اللجوء الى حظر التعامل الدولار خيار الحكومة الجديدتعديل تخصيصات إقليم كردستان تعرقل محاولة التصويت الرابعة على الموازنة ..



وبارزاني يقول: اطراف في بغداد تعرقل اتفاقات تشكيل الحكومةبضعف الأسعار..



قرارات الحكومة بإغلاق أحواض الأسماك تجعل الأسماك الإيرانية تغزو أسواق العراقالحكومة أمام الاختبار الأخطر: صيف بساعات تجهيز قليلة..



والكهرباء تعلن فقدان نحو ستة آلاف ميكا واط إثر تراجع مد الغاز الإيرانيبشهادة وزير الموارد..



خزين المياه الاستراتيجي الحالي لدى العراق هو الاقل على مر تاريخه15 عاما ومبنى محافظة ذي قار قيد الإنجاز رغم تعاقب 6 محافظين .



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فكيف سيكون حال بقية المشاريع الخدمية ؟

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