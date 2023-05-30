متحدياً زيلينسكي .. بوتين يدك اوكرانيا بطائرات ايران المفخخة | رأس السطر

2023/05/30 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحدياً زيلينسكي ..بوتين يدك اوكرانيا بطائرات ايران المفخخة

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بوتين يدك اوكرانيا بطائرات ايران المفخخة | رأس السطر قناة التغيير الفضائية.

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