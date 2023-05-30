هل تلبي بغداد رغبة طهران بتحجيم

2023/05/30 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت الأحزاب الإيرانية الكردية

المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل

للحكومة مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل

بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري

بتجديد القصف قبل أيام، الأمر الذي دفع

مستشار الأمن القومي العرا

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