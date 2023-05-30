اعتقال مسؤول بالصحة اختلس 1119 قلما من مادة

2023/05/30 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، من ضبط أحد المسؤولين في صحة

صلاح الدين مُتلبسا باختلاس مواد طبية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في

بيان عن تفاصيل العملية، وتلقته وكالة

نون الخبرية، إن

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