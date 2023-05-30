2023/05/30 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الثلاثاء، وجوب النجاح في

إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر السلام

ببغداد، وفد أعضاء مجلس المفوضين في

المفوضية العليا المستقل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يؤكد وجوب نجاح انتخابات مجالس المحافظات: نزاهتها تعزز الوضع الآمن والمستقر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يؤكد وجوب نجاح انتخابات مجالس المحافظات: نزاهتها تعزز الوضع الآمن والمستقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).