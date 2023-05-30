2023/05/30 | 16:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dM9tMvAC1WQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لبنانيون في البصرة بحثا عن لقمة العيش) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لبنانيون في البصرة بحثا عن لقمة العيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).