2023/05/30 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تستحدث 5 آلاف درجة بصفة “جندي” على ملاك الدفاع المركز الخبري الوطني.

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