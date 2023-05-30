الوقف الشيعي يوقع اتفاقية لتفعيل نظام pos للدفع الالكتروني

2023/05/30 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن ديوان الوقف الشيعي، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق لتفعيل نظام pos للدفع الالكتروني.وقال الوكيل الاداري والمالي للوقف الشيعي حسين محمد عباس في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه […]

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