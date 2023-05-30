وزير الداخلية يزور إيران الاسبوع الحالي

2023/05/30 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن رئيس اللجنة المركزية الايرانية لمراسم اربعينية الامام الحسين (ع)، ان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري سيزور إيران خلال الاسبوع الجاري على راس وفد رفيع المستوى.

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