البطريرك الراعي يبحث في باريس انتخاب رئيس جديد للبنان

2023/05/30 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارة له الى قبرص في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب كريستينا عاصي بيروت (أ ف ب) – يبحث البطريرك الماروني بشارة الراعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، بعد سبعة أشهر من شغور سدة الرئاسة في ظل […]

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