ماذا أنجزت الصين في عالم الفضاء بعد ستين عاماً من أول محاولة؟

2023/05/30 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – تعود أولى المهمات الفضائية الصينية إلى فترة حكم ماو تسي تونغ قبل أكثر من 60 عاماً، فيما تستمر راهناً مع انطلاق الثلاثاء مهمة شنجو-16 التي تضم ثلاثة رواد فضاء بينهم أوّل شخص مدني تُرسله بكين في تاريخها.وتستثمر الصين مليارات الدولارات لمواكبة التطور الفضائي من استكشافات وأبحاث وعمليات إطلاق اقمار […]

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